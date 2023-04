Ad AstraDoc, “Il posto”

Il documentario “Il posto”, per la regia di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese, è il prossimo appuntamento di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale. Al cinema Astra di Napoli, venerdì 14 aprile. Alla serata prenderanno parte i due registi e il cast del film.

Il documentario (Italia/Francia, 2022, 75’) – coproduzione italo-francese tra Altara Films (Firenze) e Bocalupo Films (Parigi) – è girato a bordo di un autobus speciale: il Bus To Go che parte da Salerno e attraversa l’Italia di notte pieno di giovani infermieri precari.

“Il Posto è un documentario “on the road” che riflette sul miraggio del posto fisso e sul dramma di una nazione alle prese con la disoccupazione, un viaggio nel cuore di una grande crisi sociale morale ed economica che non è solo italiana ma europea. Siamo entrati in contatto con le tragiche peculiarità che la caratterizzano: precarietà e nomadismo. E ci siamo sentiti sempre più coinvolti. Perché queste peculiarità non riguardano solo la categoria degli infermieri, bensì un’intera generazione di lavoratori. Una generazione che ha imparato a fare i con-ti con l’incertezza, ma che anela comunque alla ricerca della stabilità. […] L’aspetto corale della storia dei singoli passeggeri convive con la narrazione del singolo personaggio di Raffaele, il fondatore del servizio. L’arco drammatico del suo personaggio evolve parallelamente al viaggio e fa da filo conduttore all’intero film, tanto da trasformare Raffaele in una sorta di contenitore, di riflesso di tutte le altre storie. Ogni personaggio, a turno, emerge dal coro e si carica della responsabilità di sviluppare un tema preciso. Possiamo dire che ogni personaggio è come il singolo strumento musicale di un’orchestra e che il film è costruito come fosse una grande sinfonia. Ci sono momenti musicali dove tutti gli strumenti suonano insieme e momenti nei quali il singolo strumento si isola per eseguire il suo assolo”. Dalle note di regia.

