Wildlife Photographer of the Year, a Forte di Bard

Il Forte di Bard ospita dal 21 aprile al 16 luglio 2023 la 58esima edizione di Wildlife Photographer of the Year, il riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra. 19 categorie, 38.575 immagini provenienti da 93 Paesi. La mostra espone, nelle sale delle Cannoniere del Forte di Bard, gli scatti premiati all’interno di light panels che le rendono ancora più belle.

La fotografa americana Karine Aigner è stata premiata come fotografa naturalista dell’anno per The big buzz, immagine di una palla ronzante di api cactus che rotola sulla sabbia calda in un ranch del Texas.

Katanyou Wuttichaitanakorn, sedicenne tailandese, è stato premiato come Young Wildlife Photographer of the Year 2022 per l’immagine The beauty of baleen.

Battle stations dell’italiana Ekaterina Bee, ha vinto nella categoria fino a 10 anni.

Menzioni speciali per: Alessandro Gruzza (Highly Commended categoria Wetlands – The Bigger Picture) con la foto The living reservoir scattata nelle aree paludose del lago Chungarà sulle Ande Cilene; Lorenzo Shoubridge (Highly Commended categoria Mammals) con la foto Dormouse as moth-catcher che immortala un ghiro intento a cacciare nel Parco naturale del Mont Avic.