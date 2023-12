“AI: Prospettive”, la serie del Forum Intelligenza Artificiale

Gli scorsi 2 e 3 dicembre si è tenuto a Camogli il primo Forum Intelligenza Artificiale (https://www.genteeterritorio.it/forum-intelligenza-artificiale-a-camogli/), organizzato da Frame – Festival della Comunicazione. Dall’iniziativa è nata “AI: Prospettive”, una serie che “restituisce un’immagine del mondo dell’intelligenza artificiale complessa, arricchente e originale”.

La serie è liberamente fruibile (framecultura.it/forum-ai-interviste-prospettive), con interviste ai partecipanti del Forum: accademici, giornalisti, tecnici, filosofi, economisti e manager, tutte personalità esperte in ambiti diversi e operativamente impegnate nella gestione degli impatti dell’intelligenza artificiale.

Brando Benifei, eurodeputato e relatore del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale votato dal Parlamento europeo lo scorso 9 dicembre. Nello Cristianini, professore di Intelligenza artificiale all’Università di Bath. Paolo Benanti, membro del consiglio ONU sull’Intelligenza Artificiale e del Comitato di Coordinamento italiano per l’aggiornamento delle strategie sull’utilizzo dell’AI. Il Stefano Scarpetta, direttore per il Lavoro, l’Occupazione e le Politiche sociali dell’OCSE. Paolo Granata, professore di Book and Media Studies all’Università di Toronto. Guido Scorza, componente del Collegio del Garante della protezione dei dati personali. Layla Pavone, coordinatrice del board per l’innovazione tecnologica e trasformazione digitale del Comune di Milano. Viola Schiaffonati, professoressa di Logica e Filosofia al Politecnico di Milano. Mila Valsecchi, esperta di strategie d’apprendimento e AD di Framevision. Alberto Diaspro, direttore del team Nanoscopy dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Giorgio Vallortigara, prof. di Neuroscienze all’Università di Trento. E molti altri.