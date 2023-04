AstraDoc, “Svegliami a mezzanotte”

Per AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale, venerdì 21 aprile nella sala di via Mezzocannone a Napoli arriva il documentario “Svegliami a mezzanotte” (Italia, 2022, 71’). Presenti il regista Francesco Patierno e la protagonista e scrittrice Fuani Marino. La serata sarà introdotta dal giornalista e critico cinematografico Alberto Castellano. Il film, liberamente ispirato dall’omonimo libro, è il racconto della storia vera di Fuani Marino, una giovane donna che a causa di una forte depressione si lancia dal quarto piano di un palazzo e sopravvive alla caduta.

“Svegliami a mezzanotte, vuole scoprire i luoghi oscuri del disagio psichico per cercare di illuminarli con un film che, raccontando di una insperata resurrezione, si apra alla speranza di chi la vedrà. Tra il prima e il dopo dei secondi di quell’interminabile caduta della protagonista sono condensati i grandi temi dell’esistenza umana senza nessuna concessione al melodramma, alla retorica, alla commiserazione. Per farlo, ho sposato lo stile e un meccanismo narrativo, affinato nel tempo, composto da un mix creativo di immagini girate e immagini di repertorio montate e manipolate ad arte per riuscire a raccontare cose che sarebbero difficili da mettere in scena con uno stile più convenzionale o un racconto di finzione. Semplici ma eleganti associazioni visive che mirano a tessere il filo della trama e a compiere un vero e proprio viaggio in soggettiva nei tortuosi meandri della mente umana”, dalle note di regia.

