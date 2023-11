Auto elettrica per bambini a 2 posti: il divertimento raddoppia

PUBBLIREDAZIONALE

Le auto elettriche a guida autonoma sono tra i giocattoli più amati dai bambini, che sono affascinati dalla possibilità di guidare, per la prima volta, un vero e proprio veicolo, e di sentirsi davvero grandi, a bordo di una vettura che è la riproduzione perfetta di quella di papà.

Ma i veicoli elettrici a guida autonoma rappresentano anche un’occasione per vivere un momento di gioco davvero diverso dal consueto, sempre emozionante e mai banale, e per creare un’interazione dinamica e attiva con gli altri bimbi, nell’ambito delle consuete attività ludiche all’aperto che si svolgono all’interno delle aree gioco o dei parchi.

Tuttavia, a dispetto della grande quantità di esemplari in circolazione, attualmente, le case produttrici di questi particolari giocattoli, con riferimento alle automobili, tendono a creare quasi esclusivamente modelli che possono essere condotti solamente da un bambino alla volta, con un unico posto a sedere. Certo, il veicolo non perde la sua funzione e non risulta essere meno divertente, per il bambino, ma pensiamo, ad esempio, a quelle situazioni in cui ci si ritrova a vivere un pomeriggio di gioco con un amichetto, oppure anche con il proprio fratellino o sorellina.

I bambini possono essere davvero molto “possessivi” con le loro cose, e quell’unico posto a sedere potrebbe creare un’occasione di conflitto tra i piccoli presenti in quel frangente, dando vita ad una situazione oltremodo spiacevole. Fortunatamente, ci sono case produttrici di veicoli elettrici a guida autonoma per bambini che offrono, tra le varie opzioni, anche auto a 2 posti, proprio per accontentare tutti i loro giovanissimi ed esigenti clienti. Come Babycar, la concessionaria più grande d’Europa dedicata a questi particolari giocattoli, che mette a disposizione la più ampia gamma di modelli di macchina elettrica per bambini a 2 posti, con vetture di stili diversi, tutte super accessoriate e grintose.

Le vetture a due posti Babycar sono fatte per essere vissute in compagnia, merito anche degli accessori e degli optional di cui sono dotate, come il sistema di intrattenimento per ascoltare la musica, e gli ammortizzatori calibrati per poter affrontare ogni tipo di terreno, dall’asfalto allo sterrato, per vivere mille avventure in libertà.

Per i piccoli piloti dall’animo sportivo, ci sono le jeep e le polarcar, perfette da portare anche in vacanza e da guidare sulla sabbia, grazie alle ruote 4×4, in grado di affrontare anche le dune più insidiose. Per i piccoli giovanotti alla moda, invece, Babycar mette a disposizione la splendida Audi Q5, disponibile in bianco, nero e rosso, e l’elengantissima Bmw X6, entrambe con due posti a sedere, dotate di ogni comfort e di tutti i sistemi di sicurezza, come le cinture e la partenza soft start.

Perché, quando si viaggia in 2, il divertimento raddoppia. E a bordo di una vettura Babycar, tutto diventa ancora più speciale.