Scholas Occurrentes a Napoli

Venerdì 24 novembre José Marìa del Corral, direttore mondiale di Scholas Occurrentes, tornerà a Napoli per la giornata conclusiva della seconda tappa di “Scholas Cittadinanza, la comunità che sogniamo” nell’ambito del più ampio progetto “Napoli Città Educativa”. Il teologo e pedagogo argentino guida il Movimento Pontificio Internazionale presente in quasi duecento Paesi, che integra centinaia di migliaia di centri educativi e che raggiunge oltre un milione di bambini e giovani in ogni angolo del mondo.

Del Corral dialogherà sulle attività e sui risultati raggiunti, incontrando gli studenti e i docenti dell’ISIS – Istituto Isabella D’Este Caracciolo del quartiere Sanità. Saranno presenti Maria Paz Jurado (Direttrice per Italia e Vaticano della Pontifica Scholas Occurrentes), Maura Striano (Assessora all’Istruzione del Comune di Napoli), Giovanna Scala (Dirigente dell’ISIS Isabella d’Este di Napoli), Italo Fiorin, Presidente della Scuola di Alta Formazione EIS (LUMSA).

“Napoli e la Campania sono nel cuore di Papa Francesco. Quando abbiamo iniziato a lavorare in Italia, la città di Napoli è stata tra le prime ad accogliere i nostri progetti – spiega Del Corral – nel segno della comunità, con l’obiettivo di creare armonia tra le persone e coniugare il sentire e l’agire”.

