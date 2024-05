Balneazione, i risultati dei controlli pre-stagionali

Sono ultimati i controlli pre-stagionali, partiti lo scorso 15 aprile, effettuati dall’Arpa Campania sul litorale regionale destinato alla balneazione. Solo 16, su 399 campioni di acqua di mare prelevati, hanno evidenziato valori microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi fecali) oltre i limiti. Poi per lo più rientrati all’esito dei prelievi supplementari.

Acque di qualità “scarsa”. Non sono previste particolari misure perché sono già vietate alla balneazione. In particolare per “Sant’Angelo”, però, il Comune di Serrara Fontana ha in corso lavori per eliminare il malfunzionamento della condotta.

Acque “non scarse”. Sforamenti occasionali nelle province di Napoli e Salerno. Tutto a posto nel casertano.

Casamicciola Terme (“Punta La scrofa”), Sant’Agnello (“Spiaggia di Sant’Agnello”), un Punto studio di Meta (“Purgatorio”). Fenomeni rientrati tranne che a Casamicciola Terme dove sono in corso interventi di riparazione della condotta fognaria.

Le analisi a seguito di avvistamenti di strie di schiume non hanno rilevato problemi (Punta Lagno di Massa Lubrense, Spiaggia delle Fumarole a Serrara Fontana, “Stazione di Santa Maria la Bruna” a Torre del Greco).

Riammesse alla balneazione: “Pietrarsa”, periferia est di Napoli, storicamente in classe “scarsa”; “Maiori 2” a Maiori e “Spiaggia di Minori” a Minori, in provincia di Salerno.

Divieti temporanei nelle acque della Costiera amalfitana. A Maiori (“Spiaggia di Maiori 1”) è rientrato già il 29 aprile. A Cetara (“Marina di Cetara”) si è dovuto aspettare l’8 maggio.

Piana del Sele. Anche qui, divieti temporanei revocati: a Eboli (tratto “Nord foce Sele”) e Capaccio (tratto “Villaggio Merola”) a ridosso della foce del Sele.

I controlli proseguiranno fino al 30 settembre. Vi terremo informati. In ogni caso Arpac pubblica tutti i dati sia sul proprio sito web istituzionale, che sul Portale Acque del Ministero della Salute. Senza dimenticare l’app “Arpac Balneazione” per dispositivi mobili e il profilo X.