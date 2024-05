Ruote nella Storia 2024 a Velletri

Ruote nella Storia, organizzato a Velletri dall’Automobile Club Roma per valorizzare il patrimonio storico automobilistico e promuovere la conoscenza di luoghi di interesse paesaggistico, culturale e storico.

“Un viaggio all’insegna del gusto, della natura e delle tradizioni. In piazza ci sarà una dimostrazione dell’arte dei canestrai, con l’intreccio di cestini, poi una passeggiata per la visita dell’Orto del Pellegrino a Velletri, dove ai partecipanti all’autoraduno sarà offerta la possibilità di ammirare le piante che da secoli sono impiegate per la cura di malattie. Successivamente, percorrendo una dozzina di km, la carovana di automobili storiche si recherà in un agriturismo per gustare i prodotti tipici e assaporare una sorpresa culinaria della tradizione di Velletri”.

Sono attese oltre 50 vetture tra le quali una Ferrari del 1990, diverse Porsche, Maserati, Lamborghini e anche una Triumph TR3 Sport del 1957 che ha corso alla Mille Miglia.