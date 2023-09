Battesimo del Mare a San Francesco a Marina Piccola

“Battesimo del Mare”, prove gratuite di immersioni e apnea. Ovviamente con la guida di esperti dei diving “Punta Campanella”, “Barracuda”, “Bikini”, “Capri Feeediving”, “Sirene Boatdiving”, “Hotel Mary diving” e delle associazioni Jacques Costeau e Centro sub Torre del Greco. Si svolgeranno il 16 settembre, organizzate dal Comune di Sorrento e dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella, nella spiaggia di San Francesco a Marina Piccola a Sorrento.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo Lifeseanet, coordinato da Legambiente, che ha l’obiettivo di ampliare la conoscenza e la tutela dei siti marini di Natura 2000 di cui fanno parte anche i fondali della Penisola sorrentina e di Capri.

“Attraverso il Battesimo del Mare si potranno apprendere le basi per cominciare a immergersi in tutta sicurezza, grazie ad alcune semplici indicazioni di natura teorica, seguite da una prova in acqua di circa 15 minuti”.

https://www.puntacampanella.org/battesimo-del-mare/il-battesimo-del-mare-2023