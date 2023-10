BCsicilia porta la neve degli Iblei a Rovereto

Nella foto, una neviera.

BCsicilia sarà presente al Film Festival di Rovereto con un documentario sulla neve degli Iblei, realizzato dalla Sede locale di Palazzolo Acreide. Regia di Antonio Daquino e Seby Scollo. Consulenza scientifica di Luigi Lombardo. Il docufilm, girato sul monte Lauro nei pressi di Buccheri (Siracusa), racconta “l’ormai scomparso commercio della neve, che dalle contrade dei Monti Iblei veniva trasportata a dorso di mulo verso le città di mare o sull’isola di Malta. La neve serviva per curare i malati e come ghiaccio per confezionare i sorbetti”.

Il RAM film festival, Rovereto archeologia memorie, raccoglie importanti produzioni cinematografiche per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e documentari sulla ricerca archeologica e sul patrimonio culturale materiale e immateriale.