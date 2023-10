Avvistati grampi a Capo di Sorrento

Ieri mattina, 6 settembre, 4 grampi hanno affiancato un’imbarcazione al largo del Capo di Sorrento, zona C dell’Area Marina protetta di Punta Campanella.

L’avvistamento di grampi non è molto frequente in zona.

L’Amp Punta Campanella, che prosegue nel progetto di tutela Life Delfi, invita a segnalare sempre avvistamenti di cetacei e delfini in particolare, utilizzando l’app Marine Ranger scaricabile a questo link.

“La citizen science è infatti molto importante per la ricerca, il monitoraggio e la tutela della specie. Attraverso le foto è anche possibile l’identificazione degli esemplari avvistati e seguirne gli spostamenti all’interno del Golfo di Napoli e oltre“.

Video: Daniels Klavins Punta Campanella Diving Sorrento