Certame nazionale del racconto giallo storico, riservato agli studenti

Il Certame nazionale del racconto giallo storico è la nuova iniziativa lanciata dal Festival del Giallo Città di Napoli. Il concorso, ideato e coordinato dalla direttrice del mensile Gialli.it Anita Curci, è rivolto agli studenti italiani degli ultimi due anni di corso di scuole superiori pubbliche e private di qualunque indirizzo di studio, ai quali si chiede di mettere insieme tre ingredienti fondamentali: l’apprendimento, la creatività, la scrittura. Si tratta di approfondire un periodo storico, a scelta dal Medioevo agli anni Settanta del Novecento, elaborando la trama di un racconto di indagine.

Per partecipare al bando con un proprio racconto giallo ad ambientazione storica, l’iscrizione di un allievo o di un gruppo di allievi dovrà avvenire attraverso un insegnante referente dell’istituto scolastico interessato. La domanda di partecipazione, anche senza inviare il racconto ma solo per candidarsi all’iniziativa, potrà essere inoltrata all’indirizzo [email protected] inserendo nell’oggetto: “Certame nazionale del racconto giallo storico – candidatura”, e specificando nel corpo della mail il nome del candidato/i e dell’insegnante referente, nome e città dell’istituto scolastico. I racconti partecipanti alla gara potranno essere inviati allo stesso indirizzo da ottobre 2023 fino alla mezzanotte del 15 marzo 2024. L’opera partecipante dovrà essere inedita, mai pubblicata sia in cartaceo che in digitale e dovrà essere redatta in forma di romanzo e in lingua italiana in max 15 pagine – 2000 battute per pagina – spazi inclusi, font Times New Roman, corpo 12.

I cinque racconti finalisti saranno pubblicati da Gialli.it. Per il primo classificato è previsto un premio in danaro. La premiazione è prevista a maggio 2024 durante la terza edizione del Festival del Giallo Città di Napoli.