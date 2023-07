I vincitori del concorso corti e docufilm del Pompei Street Festival

Ieri, domenica 2 luglio 2023, si è conclusa la terza edizione del Pompei Street Festival: street art nelle strade della città e negli Scavi.

Concluso anche il concorso internazionale di corti e docufilm, che ha assegnato un premio alla carriera al drammaturgo napoletano Enzo Moscato, tre premi per la categoria cortometraggi e due per quella docufilm.

Nella sezione corti il premio alla migliore fotografia è stato consegnato a Gaetano Acunzo per il corto “Ragazze sole”. Quello per il miglior cinema d’impegno è andato al regista ucraino Stanislav Konoplov per il corto “How are you”. A vincere la categoria corti è stato il regista e autore napoletano Mauro Di Rosa, con “La terra dei giochi”.

Nella sezione docufilm, primo premio per il miglior documentario alla modella, attrice e regista americana Katie Cleary, per il lungometraggio “Why on Earth” che ha visto anche la partecipazione straordinaria di Clint Eastwood. Miglior documentario archeologico quello del regista italiano Massimo D’Alessandro con “Here we start painting with stone”.