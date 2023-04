Cittadini per l’aria scrive ai Sindaci italiani

Pubblichiamo di seguito, integralmente, la lettera che l’Associazione “Cittadini per l’aria” ha inviato al Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e ai Sindaci italiani.

Cittadini per l’aria a fianco di pediatri e Sindaci sul tema dell’inquinamento dell’aria

Gentile Sindaco Decaro, care Sindache e cari Sindaci,

pochi giorni fa avete ricevuto un importante appello da associazioni che rappresentano oltre 14.000 pediatri nel nostro paese.

Un appello chiarissimo che ricorda l’evidenza scientifica degli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini che, non solo determina conseguenze durante la vita fetale e alla nascita, causa l’aumento della mortalità infantile, disturbi dello sviluppo neurologico, obesità infantile, compromissione della funzione polmonare, asma e otite media, ma rileva anche per un possibile impatto sulla salute in età adulta e, addirittura, transgenerazionale. Sappiamo che adottare azioni incisive nelle vostre città non è sempre facile.

Oggi tuttavia, forti della consapevolezza che non agire comporta un danno certo e del sostegno dei medici, ed in particolare di quelli che curano i più piccoli e sensibili, e che rappresentano il futuro del nostro paese, potete e dovete avere il coraggio di agire con decisione e rapidità, senza timore di coloro che vogliono imporre una visione delle nostre città arretrata e nociva alla nostra salute e al benessere comune.

Oggi potete mettere in campo da subito, giorno dopo giorno, una trasformazione che metta le persone, la città delle persone, al centro delle vostre politiche, ridando spazio, mobilità attiva, aria migliore e verde ai vostri concittadini.

I pediatri hanno indicato – sulla base della migliore evidenza internazionale – le soluzioni che sono alla vostra portata per rendere le vostre città più attraenti e sane e dove i bambini potranno crescere meglio sviluppando un livello di maggiore autonomia.

Per promuovere comportamentali individuali sostenibili serve che Voi parliate ai vostr i cittadini in prima persona , spiegando loro perché è necessario cambiare e quali vantaggi ne trarrà la città e chi vi abita.

Per promuovere l’uso della bicicletta, sappiate che l’OMS vi offre una applicazione (HEAT) che consentirà al vostro staff di calcolare il beneficio economico e di salute di una città davvero ciclabile e camminabile.

Per adottare limiti alla circolazione dei veicoli inquinanti nella vostra città (ZTL) nel modo più efficace potrete usare gli esempi delle tante città che lo hanno fatto con successo attingendo al rapporto della campagna Clean Cities di cui la nostra associazione fa parte.

Per promuovere le strade scolastiche, che allontanano il traffico e l’inquinamento da dove i bambini vanno a scuola e ridare loro spazio vitale e sicuro, sappiate che queste sono in grado di ridurre le concentrazioni inquinanti intorno alle scuole fino al 23% e che potete attivare azioni sul vostro territorio attraverso la campagna “Tutti Giù Per Strada” che, coinvolgendo scuole e cittadini, avrà una giornata nazionale il prossimo 5 maggio.

Per spiegare il tema dell’inquinamento potete usare i nostri materiali realizzati in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, diffondendoli nelle scuole, nelle biblioteche e nei luoghi pubblici.

Per diventare una Città 30 km/h potete aderire alla campagna “Streets for life” dell’OMS e sapere che la riduzione della velocità riduce anche le emissioni inquinanti e del 90% gli esiti fatali degli incidenti stradali in città.

Per ottenere supporto e forza usate la rete positiva che Voi stessi avete generato per tutelare i bambini di coppie omogenitoriali. La salute è un diritto fondamentale.

Chiedete al Governo di proteggere la salute dei bambini e delle bambine che vivono nelle città aiutandovi a ridurre l’inquinamento e il traffico rendendo al più presto disponibili infrastrutture che favoriscano la mobilità attiva e norme che facilitino la trasformazione ambientale delle vostre città.

L’Italia ha già subito tre condanne da parte della Corte di Giustizia per superamento di limiti degli inquinanti che sappiamo essere molte volte superiori alla soglia che indicano le linee guida dell’OMS a tutela della salute umana. Una nuova procedura è in corso.

Voi potete contribuire a cambiare il nostro paese.

Disponibili a supportarvi in questo percorso di trasformazione della Vostra città, ci uniamo all’appello dei pediatri, ricordandovi che tutti i sindaci europei che negli ultimi anni si sono davvero impegnati in prima persona per ridare valore alla qualità dell’ambiente della loro città… sono stati rieletti!