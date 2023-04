Camera di commercio, il TAR dà ragione alle Associazioni storiche

Il Tar della Campania ha accolto, l’altro giorno, con provvedimento monocratico, la richiesta di sospensiva presentata dalle Associazioni cosiddette storiche di Napoli – ACEN, CLAAI, CNA, CdO, Confapi, Confcommercio, Confesercenti ed Unione Industriali – in merito alle procedure di rinnovo del Consiglio Camerale avviata dalla Camera di Commercio di Napoli. Ebbene, le suddette Associazioni ritengono utile soffermarsi su alcuni aspetti della questione.

Il Presidente del TAR ha evidenziato: “Al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono quindi dichiarare le imprese ritenute validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse siano in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.”

Ergo: “…la scelta operata dalla CCIAA di Napoli con i provvedimenti impugnati… si pone in contrasto e viola la normativa richiamata in epigrafe, aggrava illogicamente lo svolgimento della procedura, fa sorgere un ostacolo alla partecipazione delle principali organizzazioni, e le pone in una posizione di svantaggio rispetto ad altre organizzazioni.”

Le Associazioni storiche chiedono, quindi, che vengano applicate le stesse regole adottate da tutte le Camere di Commercio del Paese. E’ una questione di regole del gioco. Regole la cui variazione può evidentemente modificare i rapporti di forza tra le organizzazioni aderenti e quindi, conseguentemente, la governance dell’Ente camerale.

E’ una diatriba che va avanti in vario modo da molti anni. Sembra politica e invece è impresa. Ma forse non c’è vera differenza.

Prossima tappa, la Camera di Consiglio del prossimo 10 maggio.