Conti deposito e conti correnti, l’aumento dei tassi continua

Nell’ultimo periodo, l’aumento dei tassi dei conti deposito e dei conti correnti è uno di quegli argomenti che tiene banco e interessa gli italiani. Il trend è iniziato con la scelta di Bbva, banca spagnola, che ha deciso di aumentare i rendimenti del suo conto corrente a 0 spese dal 2 al 4%.

Se inizialmente questa scelta è stata considerata controcorrente, successivamente molte banche l’hanno seguita. Se fino a qualche tempo fa il conto corrente veniva reputato come un semplice servizio offerto dalle banche, ora anche questo strumento viene trattato come altri che hanno sempre avuto rendimenti più elevati.

Sono tante, quindi, le banche tradizionali che hanno deciso di aumentare i tassi di interesse di questo strumento offrendo un’offerta sempre più variegata e interessante per chi decide di aprire un conto corrente.

La novità, però, interessa anche I conti deposito. Con l’aumento dei tassi di interesse da parte della BCE sono aumentati anche quelli concessi dalle banche per I conti deposito. L’aumento dei rendimenti è stato notevole ed è possibile usufruire di tassi lordi fino al 4,75%.

Una percentuale di tutto rispetto soprattutto per I conti deposito vincolati, mentre il rendimento per i depositi liberi si aggira attorno al 2,8%. Questo significa che il guadagno netto è in costante crescita, anche rispetto all’inizio anno.

Tantissime sono le novità del settore, con molte banche che offrono un vasto ampliamento della loro gamma di prodotti. La guida di Affari Miei sul miglior conto deposito è perfetta per chi desidera scegliere conoscendo le varie offerte e quali sono i dettagli da prendere in considerazione.

Le nuove proposte vengono apprezzate soprattutto dalle famiglie, che vedono nei conti deposito uno strumento di investimento preso sempre più in considerazione soprattutto alla luce dei rendimenti garantiti in crescita.

Inoltre, per una decisione ponderata è da valutare anche la garanzia data dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, che copre i risparmiatori fino a 100.000 euro. Questo è complessivamente un buon periodo per chi decide di aprire un conto corrente o di optare per un conto deposito ed è per questo motivo che valutare la soluzione più interessante porta con sé notevoli benefici.

Attualmente hanno ricevuto un forte boost soprattutto i conti svincolabili, reputati ancora più interessanti dagli italiani, ma il confronto con il 2022 e l’inizio del 2023 ci parla di un trend che non accenna a calare da qui a un periodo abbastanza lungo.