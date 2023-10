Delfini a Punta Campanella

Riceviamo e volentieri pubblichiamo integralmente.

“Un nuovo avvistamento spettacolare questa mattina nel mare dell’Amp Punta Campanella: un gruppo di stenelle affianca e nuota accanto a un’imbarcazione, tipico atteggiamento per questi mammiferi della famiglia dei delfini.

Le stenelle, una dozzina circa, sono state avvistate nei pressi dell’Isca da un Charter dell’ Associazione Charter Campania , impegnato in una visita guidata nell’Area Marina Protetta“.



Video: Luigi D’esposito- Associazione Charter Campania

“L’AMP Punta Campanella prosegue nelle sue azioni di tutela e monitoraggio della specie, con i progetti Life Delfi e Life SeaNet, grazie al quale è partito un monitoraggio dei cetacei, insieme all’università Federico II di Napoli e all’associazione Oceanomare Delphis Onlus.

Segnalare gli avvistamenti, con foto e video, è importante anche per la ricerca, la cosiddetta Citizen Science. Dalle foto è infatti possibile identificare i singoli esemplari e seguirli nei loro spostamenti. Ricordiamo sempre di prestare la massima attenzione, non arrecare disturbo e non interferire con la fauna selvatica“.