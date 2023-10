Domenica di sport e passione al Nando Ranch

Domenica 8 ottobre 2023 il mondo del dressage ha trovato la sua casa al Nando Ranch, scuola di equitazione di Casandrino (Napoli), nella splendida regione campana. Questo promozionale di dressage ha visto la partecipazione di 58 binomi provenienti da circoli ippici di tutta la Campania, dimostrando ancora una volta la passione e l’impegno che circondano questa nobile disciplina equestre.

Il dressage, una delle principali specialità della monta inglese, è molto più di una competizione sportiva. È un’elegante danza tra il cavaliere e il suo compagno equino, che richiede disciplina, concentrazione e una profonda connessione tra i due. Durante questa indimenticabile giornata, gli atleti hanno dimostrato il loro impegno nel perfezionare questa arte, stabilendo e rafforzando il legame unico che li unisce ai loro amati cavalli.

Tra le categorie E210, E200, E80, E60, ID30 e ID20, molti dei partecipanti hanno ottenuto piazzamenti di rilievo, un passo significativo verso il conseguimento di brevetti e gradi di maestria. Questo dimostra quanto il dressage sia una disciplina accessibile a tutti, in cui il duro lavoro e la dedizione sono ricompensati con progressi tangibili.

Un aspetto fondamentale di questo evento è stato il sostegno degli sponsor, tra cui Cicciotto Cartofer, 3p Pharm, Leone Ristobracepizza, Selleria Carandente, PNF, Mary’s Creations e il media partner AudioLive FM. Grazie alla generosità di questi partner, tutti i partecipanti hanno ricevuto un prezioso ricordo di questa indimenticabile giornata.

Il presidente di giuria, Angelo Ruggiero, ha garantito che le competizioni si svolgessero in modo impeccabile, contribuendo così al successo dell’evento. Il fotografo ufficiale, Pasquale Daniele di Fotorama, ha immortalato i momenti più significativi della giornata, catturando la grazia e la forza dei binomi in pista.

Alla fine della giornata, gli atleti, seppur stanchi, hanno condiviso un sentimento di soddisfazione e gratitudine per l’organizzazione impeccabile. Il team, guidato da Angelo di Costanzo del ADC Horse Team, ha dimostrato di avere una passione contagiosa per il dressage.

E non è tutto! Il team del Nando Ranch – ADC Horse Team sta ora concentrando il suo entusiasmo e la sua preparazione per affrontare la sfida dei Campionati Centromeridionali che si terranno a Narni dal 18 al 22 ottobre 2023. Questa competizione rappresenta un ulteriore traguardo e una dimostrazione dell’impegno incessante di questo team.

In conclusione, il promozionale di dressage al Nando Ranch di Casandrino è stato un trionfo di sport, amicizia e passione equestre. Ha evidenziato come il dressage non sia solo una disciplina sportiva, ma una forma d’arte che celebra il legame tra uomini e cavalli. Grazie agli sponsor generosi e all’impegno del team organizzativo, è stato un giorno che rimarrà impresso nei cuori di tutti i partecipanti, lasciando un segno indelebile nella storia del dressage campano e preparando il terreno per nuove sfide e trionfi futuri al Nando Ranch.