Snip Snap Snout, Generazione Z a Potenza

“Snip Snap Snout – Tira fuori la tua storia”, a Potenza il 9, 13, 14 e 15 ottobre. Il festival si rivolge ai giovani che compongono la cosiddetta Generazione Z. Ospiti di punta l’influencer e youtuber Sofia Viscardi e la stand up comedian di Italia’s Got Talent Yoko Yamada.

“Snip Snap Snout è un gioco di parole con cui si concludono le fiabe in lingua inglese, un insieme di suoni e schiocchi che celebrano la fine, il fatto che la storia sia venuta fuori, sia venuta a galla, sia libera di entrare in circolazione. Un’espressione che è diventata il nome di un festival che invita a interrogarsi su cosa vuol dire raccontare le storie e come oggi le ragazze e i ragazzi possono raccontare la propria attraverso nuovi linguaggi, per aprire spazi di dialogo con gli adulti grazie alla forza rivoluzionaria delle storie”.

www.gommalaccateatro.it.