Due nuove navi giapponesi per Nova Marine Carriers

Si chiamano “Sider Ambos” e “Sider Pera” le due nuove navi acquisite dal gruppo Nova Marine Carriers di Lugano. La prima è una bulk carrier da 20.000 tonnellate dwt, costruita nel 2017, particolarmente adatta ai traffici di acciaio e gesso in cui è impegnata Nova Marine. L’altra è da 38.000 tonnellate dwt, costruita nel 2012 da Imabari Shipbuilding ancora in Giappone, e opererà anche nell’ambito dell’intesa di collaborazione con il gruppo greco Halkidon. Sono entrambe già in rotta verso l’Europa.

