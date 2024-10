Escursioni in barca per gli studenti della penisola sorrentina nelle acque dell’Amp Punta Campanella per conoscere l’ambiente marino, la biodiversità, le fragilità del mare e l’importanza di tutelarlo.

Già da alcuni giorni la motobarca “Scorfanella” è partita con scuole dei comuni di Positano e Sant’Agnello e continuerà, tempo permettendo, fino al 30 ottobre: il Vercece, la Baia di Ieranto, Punta della Campanella, Crapolla, Li Galli, Tordigliano, la Regina Giovanna ed altro ancora.