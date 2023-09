Festival della Comunicazione, dalla X all’XI edizione passando per l’Ara Pacis

Si è concluso ieri il Festival della Comunicazione di Camogli. I 100 eventi della decima edizione dedicata alla Memoria, che hanno coinvolto 150 ospiti, hanno prodotto oltre 40mila presenze, 400mila visualizzazioni via streaming e più di 17.600 iscritti al canale YouTube.

A Neri Marcorè è andato il Premio Comunicazione 2023, “per il suo talento istrionico e poliedrico che attraversa e travalica tutte le arti sceniche: dal teatro al cinema, dalla radio al podcast, dal varietà ai programmi TV. Un comico posato e sornione, capace di una travolgente simpatia, che trova nella pacatezza dei suoi modi e nella calma dei suoi toni lo strumento più efficace per entrare in sintonia con la gente, per divertire e divertirsi coinvolgendo, cogliendo con bonaria ironia bisogni e fragilità, qualità e pregi di ognuno di noi”.

Ma gli eventi targati Festival della Comunicazione proseguono. Nella cornice dell’Estate Romana, da venerdì 22 a domenica 24 settembre si svolgerà presso l’Auditorium dell’Ara Pacis un ciclo di incontri dedicati a Roma e alla poesia. Attraverso i racconti di Maurizio Bettini: Virgilio, Orazio e Ovidio.

A settembre 2024 la XI edizione sul tema Speranze, che abbraccia la dimensione personale e relazionale verso la costruzione del mondo che vogliamo per noi e per le prossime generazioni.

