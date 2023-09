PeM Festival nel Monferrato e dintorni

È in pieno svolgimento il PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato, la rassegna di incontri, racconti e canzoni che si svolge in dieci comuni a partire da San Salvatore Monferrato. Come sempre a ingresso gratuito. Un percorso tra le colline, le risaie e il Po, nel Monferrato, sito Unesco, e attorno al Monferrato, a un’ora da Torino, Milano e Genova.

Il cartellone che propone musica ma anche letteratura, spettacolo, società. Una sorta di live journalism con spettacolo, che vedrà prossimamente protagonisti anche Guido Catalano, Ditonellapiaga, Madreblu, Marinella Venegoni e un evento dedicato al Lucio Battisti meno noto, quello dei dischi con Pasquale Panella.

Il calendario:

14 settembre, Incontro/spettacolo con Gene Gnocchi, Balzola (Al);

17 settembre, Incontro/concerto con Flaco Biondini (in collaborazione con “Sut la Cupola”), Camagna Monferrato (Al);

20 settembre, Pem Music Contest con Camilla Baraggia, Carolina Piola, Linn, Filippo Repetto, Mirabello Monferrato (Al);

22 settembre, Incontro con Mauro Pagani, San Salvatore Monferrato (Al);

24 settembre, Incontro/concerto con i Madreblu (Raffaella Destefano), Cella Monte (Al);

26 settembre, Incontro con Ditonellapiaga, San Salvatore Monferrato (Al);

28 settembre, “Battisti, l’altro”, omaggio a Lucio Battisti e Pasquale Panella, Valenza (Al);

30 settembre, Incontro/reading con Guido Catalano, Pontestura (Al);

3 ottobre, Incontro con Marinella Venegoni, San Salvatore Monferrato (Al);

8 ottobre, Passeggiata sulle Strade di polvere di Rosetta Loy e premiazione Pem Writing Contest, San Salvatore Monferrato (Al).

