Dal 21 dicembre 2024 al 9 marzo 2025, al Castello medioevale di Rocca d’Evandro, Caserta, si terrà la mostra “Franco Marrocco. Solstizio d’inverno”. L’esposizione è promossa dal Comune di Rocca d’Evandro in collaborazione con Museo-Fondo Regionale d’Arte Contemporanea (FRaC Baronissi) e Fondazione Rossi di Nova Milanese.

Due i percorsi espositivi: in uno, quattordici opere realizzate nel corso degli anni Ottanta e che ruotano intorno al grande trittico “Sul mio cielo volano anche gli angeli”; nell’altro, sette dipinti di grandi dimensioni realizzati in questi ultimi anni.

Franco Marrocco (Rocca d’Evandro, 1956) si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Del 1979 è l’invito al “Premio Mazzacurati” di Teramo; del 1986 alla “XXXV Rassegna San Fedele” a Milano e alla “XI Quadriennale di Roma”. Nel 1989 tiene una personale alla Chambre de Commerce Italienne a Parigi; del 1990 la personale allestita dalla Galerie Annese Monaco, sempre a Parigi, seguita da quella ospitata l’anno dopo dal Palazzo dei Priori a Perugia. Nello stesso anno è invitato alla mostra “The Modernity of Lyrism”, tenuta alla Gummesons Konstgalleri di Stoccolma. Nel 1996 partecipa alla “XII Quadriennale di Roma”, nel 1997 al “Premio Michetti” e alla mostra “Artinceramica” tenutasi a Palazzo Reale di Napoli. Nel 1998 espone alla mostra “Arie Mediterranee”, tenutasi al Medelhavsmuseet a Stoccolma; nel 2005 è la partecipazione a “Ve Pat Nedim Tor Muzesi” di Istanbul. Nel 2011 partecipa alla “LIV Biennale di Venezia”, al “Premio Bice Bugatti” e alla mostra “Territori del sud” presso lo Spazio Martadero di Cochabamba in Bolivia. Del 2015 è l’invito a “Tracce di contemporaneo. Collezione di Arte Italiana da Lucio Fontana alla contemporaneità” presso il Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno. Nel 2024, con una installazione, ha esposto presso il Padiglione della Repubblica Popolare del Bangladesh in occasione della “LX Esposizione internazionale d’arte di Venezia”.