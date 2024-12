Notre-Dame: il cuore di Parigi torna a battere

C’è qualcosa di eterno nel suono delle campane di Notre-Dame che riecheggiano sulla Senna. Eppure, per anni, questo cuore pulsante di Parigi era rimasto in silenzio, avvolto da impalcature, cicatrici e il ricordo doloroso dell’incendio che l’aveva quasi portata via. Ma oggi, quel silenzio si spezza. La cattedrale, simbolo di fede, arte e identità, riapre le sue porte e con esse si riapre un capitolo di speranza.

L’incendio del 2019 non aveva distrutto solo un edificio. Aveva spezzato il respiro del mondo. Le fiamme che divoravano la guglia di Eugène Viollet-le-Duc erano un colpo al cuore collettivo, una ferita aperta nella memoria culturale dell’umanità. Guardare Notre-Dame bruciare significava vedere una parte di noi stessi andare in cenere: la bellezza, la storia, quel senso di permanenza che la cattedrale aveva rappresentato per secoli.

Ma oggi, Notre-Dame è di nuovo qui. E non è solo pietra restaurata; è un simbolo di rinascita. Ogni dettaglio, dai contrafforti alle vetrate che riflettono la luce come gioielli sacri, parla della volontà di un’umanità che si rifiuta di lasciarsi piegare dalla tragedia.

Entrare di nuovo nella cattedrale è come attraversare un confine tra passato e presente. Il profumo antico della pietra, il gioco di ombre e luce, il riverbero dei passi sul pavimento: tutto racconta una storia, ma con una voce nuova. Le mani degli artigiani, degli architetti, degli operai hanno ricostruito non solo un luogo, ma un’anima.

Notre-Dame non è solo una cattedrale gotica; è un luogo che appartiene a tutti. È dove Victor Hugo ha ambientato la struggente umanità del suo Quasimodo. È dove generazioni hanno trovato conforto, meraviglia, o semplicemente un momento di silenzio nel caos della quotidianità. È un faro, una preghiera scolpita sulla pietra che si alza al cielo.

La solenne cerimonia di riapertura ha avuto una dimensione religiosa e un “programma repubblicano”, come l’hanno definito le autorità francesi. Davanti a un parterre de rois di capi di Stato e di governo del mondo intero invitati da Parigi, scorrevano le immagini rievocative del cantiere colossale, gli onori ai pompieri, applauditissimi, le strofe di violino e violoncello. Gesti, parole e note per voltare la pagina delle fiamme strazianti del 15 aprile 2019. Ispirandosi ai temi della “fratellanza”, della “trasmissione”, della “trascendenza” suggerite dagli eventi, il presidente, Emmanuel Macron ha espresso “la gratitudine della nazione” a chi si è battuto per Notre-Dame, evocando “le campane che suonano di nuovo”, come durante i momenti storici più gloriosi della Cattedrale che è una metafora felice di ciò che è una nazione.

Notre-Dame non ha mai smesso di essere il cuore di Parigi, ma oggi batte più forte che mai. E nel suo battito, c’è un messaggio che risuona in tutti noi: il passato può bruciare, ma la speranza non muore mai. Grazie al salvataggio, la Francia ha “riscoperto ciò che le grandi nazioni possono fare: raggiungere l’impossibile”. Poi, Macron ha concluso, rivolto all’arcivescovo Ulrich: “Monsignore, le restituiamo Notre-Dame di Parigi”.