Fuori Campo, il Cinema nelle scuole

“Fuori Campo – Percorsi di Film Literacy e Cinema diffuso” è il titolo del progetto curato dall’associazione Arci Movie Napoli e realizzato insieme ad associazioni, scuole, università e mediateche. Il cinema entra quindi nelle scuole campane con proiezioni, laboratori, incontri formativi e altre iniziative tra marzo e maggio. Documentari, film indipendenti, cinema d’autore.

Otto gli istituti scolastici coinvolti: il Pertini Don Guanella, Bordiga e Sauro Errico Pascoli a Napoli; il Sant’Angelo a Sasso; il Virgilio e il Galilei Vetrone a Benevento; il Perna Alighieri ad Avellino e il Liceo Manzoni a Caserta.

Trentadue proiezioni di film e documentari per studenti e insegnanti, diversi film in lingua originale, dodici incontri formativi per il personale docente sull’uso dell’audiovisivo nella didattica tenuti da operatori riconosciuti dal Ministero, sei laboratori sull’audiovisivo per sensibilizzare i giovani all’uso degli smartphone con approfondimenti sul linguaggio cinematografico. Quasi 1800 studenti coinvolti tra scuole medie e istituti superiori, insieme a loro oltre 180 docenti. Le iniziative animeranno gli auditorium di numerosi istituti scolastici campani e tre sale: il cinema Astra e il cinema Pierrot a Napoli e il cinema Partenio ad Avellino.

Un lavoro in sinergia con tante realtà territoriali, come le associazioni Kinetta Spazio Labus, Arci Benevento, Zia Lidia Social Club e Spaccio Culturale, la cooperativa Mutamenti, la Mediateca il Monello, il Marano Spot Festival e il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Federico II.