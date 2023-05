GiocoLibro, La Bottega delle parole

L’associazione La Bottega delle parole, nonché omonima libreria, continua per il terzo mese a proporre sul territorio iniziative culturali con il progetto GiocoLibro rivolto ai bambini. Iniziative didattiche, creative e formative a titolo gratuito per tutti i partecipanti. Il tentativo è di creare consapevolezza dell’importanza della lettura nello sviluppo del bambino e di offrire criteri nella scelta di testi per i piccoli nella fascia 0/6 anni.

La novità di maggio è il Festival Ricomincio dalle Storie, a Villa Falanga a San Giorgio a Cremano.

Primo appuntamento il 6 maggio, con l’incontro Read&Play per i bambini di 5 e 6 anni, i quali leggeranno e ascolteranno in lingua originale albi illustrati.

Nel week end, le divertenti merende letterarie tra Villa Bruno e Villa Falanga per i bambini dai 2 anni. Momenti di lettura espressiva e laboratori creativi tematici.

Dal 12 al 14 maggio, Ricomincio dalle Storie a Villa Falanga. Venerdì 12 “Nella Tana degli animali” e domenica 14 “Così lontani, così vicini”. Sabato 13, invece, formazione per gli insegnanti delle primarie per apprendere nozioni e tecnica di lettura espressiva e per aggiornarsi sulle novità editoriali di narrativa illustrata per l’infanzia.

http://www.labottegadelleparole.it/?page_id=1114