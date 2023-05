UnitelmaSapienza/LaFeniceUrbana: La città portuale tra centro e periferie

Martedì 9 maggio alle 17:00, presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza, l’ottavo appuntamento del ciclo di conferenze “Ripensare le Città” organizzato dalla Scuola di alta specializzazione La Fenice Urbana, diretta dal prof. Alessandro Bianchi.

“La città portuale tra centro e periferie”, del prof. Pietro Spirito.

Modera Roberto Sciarrone, Responsabile Ufficio Stampa UnitelmaSapienza.

Link alla diretta

Le conferenze de La FeniceUrbana sono finalizzate “a far discutere esperti di diversa estrazione disciplinare su come pensare la città del futuro alla luce delle stravolgenti modificazioni da tempo in atto, accentuate dagli eventi degli anni più recenti: globalizzazione, sostenibilità, pandemia, guerra, crisi energetica e altro ancora. Alcune conferenze avranno carattere storico-retrospettivo – la città antica, la città industriale, la città postmoderna- altre toccheranno temi attuali con lo sguardo rivolto a come pensare le città del futuro”.