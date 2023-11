Giornata degli alberi, 7.700 nuovi a Milano

21 novembre Giornata Nazionale degli Alberi. In questa occasione è giusto segnalare che nell’ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC) – centro nazionale di ricerca dedicato al monitoraggio, alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione della biodiversità italiana – un gruppo di ricerca multidisciplinare promosso e coordinato dal CNR è al lavoro per allestire siti di afforestazione sperimentale in diverse città italiane. Si parte dalla Città Metropolitana di Milano e in particolare da Abbiategrasso, Albairate e Corbetta, che sono pronti a ospitare 7.728 nuovi alberi. Il team di ricercatori è guidato da Maria Chiara Pastore del Politecnico di Milano e Massimo Labra dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

“L’obiettivo è quello di indirizzare i futuri programmi di rimboschimento in Italia, in un periodo caratterizzato da eventi climatici estremi che hanno messo a dura prova la salute del verde urbano, dei boschi e delle foreste. Solo a Milano, nei mesi di luglio e agosto, le piogge violente e i nubifragi che si sono riversati sulla città hanno abbattuto o compromesso oltre 5 mila alberi, provocando danni per milioni di euro”.

I nuovi impianti sperimentali, oggi a Milano e poi a Roma, Firenze e Campobasso, saranno allestiti secondo diversi schemi di piantagione e mettendo a dimora le diverse specie in base alla resistenza ai fattori climatici. Inoltre, saranno attivate due sperimentazioni parallele: una sulla biodiversità animale (impollinatori e piccoli mammiferi) e una propedeutica al fitorisanamento. Il monitoraggio delle attività di ricerca sarà effettuato per almeno tre anni.