Giornata della Terra a Forte di Bard, l’acqua

A Forte di Bard per la Giornata della Terra, il 22 e 23 aprile, con 821 alunni di diverse scuole della Valle d’Aosta.

«Le Giornate della Terra coniugano l’attenzione che il Forte di Bard pone da sempre da un lato al mondo della scuola e, dall’altro, alle tematiche connesse all’ambiente e alla tutela della biodiversità. – commenta la Presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery – Uno sforzo importante che per il secondo anno si è aperto a tutte le scuole della regione e che ha raccolto un’ampia adesione. La tematica scelta per questa edizione, l’acqua, ha consentito di rafforzare ulteriormente le collaborazioni con il mondo della scuola e dell’impresa».

In occasione dell’apertura della manifestazione saranno premiati i lavori realizzati dalle classi nei mesi scorsi sulla base del tema di questa edizione – l’acqua – che resteranno esposti al pubblico sino a domenica 5 maggio. Le classi prenderanno parte ad attività di formazione e scambio interamente dedicate all’educazione ambientale e all’acqua. La scoperta dell’acqua e del suo valore sarà il filo conduttore di giochi e laboratori. Gli alunni assisteranno anche ad uno spettacolo realizzato per l’occasione da Leo Scienza, associazione culturale di Bologna, e potranno visitare le mostre Wildlife, Photographer of the Year e Non c’è più tempo. L’emergenza climatica nelle immagini dell’Agence France-Presse.