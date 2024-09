Giuseppe Dossetti torna in Parlamento

Martedì prossimo, 24 settembre, a Roma, alle ore 16:30, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica sarà presentato il libro di Giuseppe Giliberti e Davide Ferrari “Le orme di Dossetti”, Editrice Intra, 2024.

La figura di Giuseppe Dossetti (1913-96),doppio costituente – della Carta della Repubblica e del Vaticano II – monaco per vocazione, democratico e antifascista per convinzione, militante nella Resistenza e baluardo della democrazia repubblicana, torna oggi di attualità alla luce dei processi riformatori della Costituzione in corso. Processi rischiosi per la democrazia tout court. Il combinato disposto dell’autonomia differenziata, del presidenzialismo e della riforma della giustizia assume infatti caratteri eversivi del patto fondativo della Repubblica.

Per iniziativa del senatore Giuseppe de Cristofaro, del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, di Mario Boffo della rete Diplo, e della Casa Editrice Intra di Pesaro ne discuteranno nell’austera sala del Capitolare Rosy Bindi, già Ministro; Mario Boffo, Ambasciatore; Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista; lo stesso sen. Giuseppe De Cristofaro, Presidente gruppo Misto Senato; Alfiero Grandi, vice Presidente Coordinamento per la Democrazia Costituzionale; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna ed Elly Schlein, segretaria PD.

Saranno presenti gli autori Davide Ferrari, direttore artistico di Casa dei Pensieri, e Giuseppe Giliberti, storico del diritto.

Gente e Territorio, partner del trimestrale online Lab Politiche e Culture, parteciperà all’iniziativa.

I giornalisti e gli ospiti devono accreditarsi per l’accesso, fino alla capienza massima della sala, scrivendo a [email protected]

Chi fosse interessato, ma impossibilitato a partecipare di persona, potrà seguire il dibattito sulla TV del Senato, oppure accedendo in un secondo momento alla registrazione.