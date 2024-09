LE CITAZIONI: Boito – Verdi, il credo di Iago

Otello, condottiero africano al servizio della repubblica di Venezia contro i Turchi, è governatore di Cipro, e si appresta a passare la prima notte di nozze con la veneziana Desdemona. Iago, finge lealtà e devozione ma odia Otello, di cui alimenta la gelosia che lo condurrà ad uccidere la sposa.

(Iago, solo):

Credo in un dio crudele che m’ha creato

simile a sé e che nell’ira io nomo.

Dalla viltà d’un germe o d’un atomo

vile son nato.

Son scellerato

perché son uomo;

e sento il fango originario in me.

Sì! questa è la mia fede!

Credo con fermo cuor, siccome crede

la vedovella al tempio,

che il mal ch’io penso e che da me procede,

per mio destino adempio.

Credo che il giusto è un istrione beffardo,

e nel viso e nel cuor,

che tutto è in lui bugiardo:

lagrima, bacio, sguardo,

sacrificio ed onore.

E credo l’uomo gioco d’iniqua sorte

dal germe della culla

al verme dell’avello.

Vien dopo tanta irrisione la morte.

E poi? La morte è il nulla

e vecchia fola è il cielo.

Otello (Atto secondo, Scena seconda).