I mondi di Ulisse Aldrovandi a Bologna

Si conclude il prossimo 28 maggio il percorso espositivo Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi, che dal 4 febbraio ha accolto oltre 15000 visitatori. Per l’occasione si terrà all’Opificio Golinelli a Bologna l’evento speciale I mondi di Ulisse Aldrovandi: postazioni interattive, esperienze immersive e attività tra arte e scienza collegate alla visita e ai temi approfonditi in mostra.

In una postazione multimediale i visitatori potranno lasciare traccia dell’esperienza vissuta. Rilasciando un’intervista, scrivendo un pensiero, lasciando un disegno, scattando una polaroid. E per i bambini sarà a disposizione uno spazio pensato e allestito appositamente per loro con animazioni ludiche creative, libri illustrati e letture ad alta voce.

www.fondazionegolinelli.it