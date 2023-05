AstraDoc si conclude con “In viaggio”, documentario su Papa Francesco

Si conclude venerdì 26 maggio l’edizione 2023 di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale. La rassegna di documentari curata da Arci Movie nella storica sala di via Mezzocannone a Napoli ha registrato oltre 2.500 presenze di pubblico.

L’evento conclusivo di venerdì vedrà la presenza del regista Gianfranco Rosi che presenterà il suo “In viaggio”, racconto che delinea la figura di Papa Francesco attraverso i suoi numerosi viaggi in tutto il mondo, e di Matteo Lorito, Rettore della Federico II.

“In Viaggio” (Italia, 2022, 80’), presentato alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, ripercorre come detto i viaggi di Francesco. Papa Francesco in nove anni di pontificato ha compiuto 37 viaggi visitando 59 paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il sud est asiatico.

“Il film è il ritratto di un uomo che ci fa guardare oltre e riflettere su temi universali. La prima sfida di In Viaggio è stata trasformare in linguaggio cinematografico filmati realizzati per esigenze televisive. Man mano che il montaggio andava avanti maturava però la necessità di far dialogare il racconto dei viaggi del Papa con materiali di archivi storici e con i frammenti di alcuni dei miei film. E infine lavorare su nuove scene girate da me. Altra sfida è stata costruire un finale per un film in divenire, destinato a rimanere aperto. Un film che nel seguire i prossimi viaggi di Papa Francesco affronterà nuovi temi, nuove riflessioni”, dalle note di regia.

“La tredicesima edizione di AstraDoc si chiude con il ritorno a Napoli di Gianfranco Rosi dopo oltre 13 anni… Il valore della proposta messa in campo è testimoniato da una grande partecipazione di pubblico, dal coinvolgimento dei giovani e dalla numerosa presenza di ospiti durante i quattro mesi di eventi, quali, tra gli altri, Mario Martone, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Francesco Patierno, Fuani Marino, Gianfranco Pannone, Daniele Gaglianone, Myriam Charles, Franco Grillini, Giovanni Piperno, Anna Villari e ora Gianfranco Rosi. Astradoc si pone, nel panorama napoletano e in quello nazionale, come un unicum nella ricerca e valorizzazione di un cinema del reale sempre più dinamico e terreno di sperimentazioni feconde, grazie alla sinergia tra Arci Movie, Università Federico II, Parallelo 41 e Coinor”. Così Antonio Borrelli, curatore della rassegna AstraDoc.

