Il Consiglio Europeo disinnesca la Direttiva sulla qualità dell’aria

Lo scorso 9 novembre, il Consiglio Europeo ha definito la propria posizione in merito alla proposta di nuova Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente. Una posizione che, a detta dell’associazione Cittadini per l’Aria, pregiudicherebbe gli sforzi per rafforzare le tutele e i limiti in materia di inquinamento atmosferico. Sarebbero infatti previste deroghe e la facoltà per gli Stati Membri di rinviare dal 2030 al 2040 il termine entro il quale adempiere ai limiti fissati, evitando così le procedure di infrazione.

La presidente di Cittadini per l’Aria, Anna Gerometta, ritiene che le “regioni padane” (non meglio identificate) abbiano svolto un ruolo nella negoziazione che ha portato a questo risultato. Laddove le direttive sulla qualità dell’aria ambiente (AAQD) rappresentano invece una pietra miliare della legislazione dell’Unione europea volta a regolamentare e migliorare la qualità dell’aria negli Stati membri.

Ma il Consiglio Europeo non ha l’ultima parola sul testo della direttiva, che verrà discussa nella successiva fase legislativa con il confronto – nell’ambito del cd. Trilogo – fra Consiglio, Commissione Europea e Parlamento Europeo. Sotto la guida della Presidenza di turno spagnola, la fase del trilogo avrà inizio fra poche settimane.