Il convegno di Salerno sulla responsabilità ambientale della P.A.

Nella foto, in evidenza il dg Stefano Sorvino con l’assessore Bonavitacola ed il Presidente della Corte dei Conti Michele Oricchio.

Il 3 febbraio 2023 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Salerno si è tenuto un convegno dal titolo “La responsabilità ambientale in seno alla Pubblica Amministrazione: prevedere e provvedere”.

Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il comandante dei Carabinieri Forestali di Salerno, Maria Gabriella Martino, il Sostituto Procuratore Angelo Frattini, il presidente della Corte dei Conti della Campania Michele Oricchio, il direttore generale ARPA Campania Stefano Sorvino. Le conclusioni dei lavori sono state affidate al vicepresidente della Regione Campania, Assessore con delega all’Ambiente Fulvio Bonavitacola.

Durante l’incontro – organizzato dal Comitato Impegno per l’Ambiente dopo la tragica frana che nel novembre 2022 ha colpito Ischia – l’interesse dei partecipanti è stato assorbito dai temi della responsabilità ambientale in seno alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’attenzione è stata puntata sul principio di precauzione il cui valore giuridico è spesso non ben determinabile e la sua definizione “vaga”, ciò che “permette applicazioni molteplici e nuove, mostrando l’elasticità dello stesso, ma è anche causa di legislazioni molto diverse e usi impropri della precauzione, collegati ad interessi economici o protezionistici”. Ricomporre il valore giuridico del principio di precauzione e di conseguenza delle sue modalità applicative risulta pertanto di fondamentale rilievo.

Il DG Sorvino ha illustrato le attività e le competenze dell’Agenzia, con particolare riferimento alla collaborazione prestata sia agli operatori di Polizia Giudiziaria di tutte le Forze dell’Ordine, sia alle stesse Procure che, sempre più spesso, nel riconoscerne le non trascurabili facoltà, affidano attività d’indagine delegata in materia di reati contro l’ambiente.

L’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, avv. Fulvio Bonavitacola, ha chiuso i lavori del Convegno con una rappresentazione sintetica delle innumerevoli, e molto spesso nemmeno pubblicizzate, attività svolte dal governo regionale a tutela del territorio campano a partire dalla sempre più vicina autosufficienza in tema di rifiuti e dal lavoro di recupero dell’immagine del territorio per anni mortificata. Ha citato, a tal proposito, il successo dello “Spazio Campania”, uno spazio espositivo della Regione Campania, in collaborazione con Unioncamere Campania, nel centro di Milano che costituisce una vetrina permanente delle eccellenze regionali a disposizione dei produttori in vista degli eventi nazionali e internazionali.