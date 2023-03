Il corso di formazione della Acquera Academy

Una crociera virtuale su un mega yacht immaginato nei minimi particolari, per rispondere a tutte le richieste di una controparte complessa: il comandante, l’armatore, gli ospiti. Ma anche per risolvere tutte le incombenze di tipo burocratico nei vari porti del Mediterraneo: procedure doganali, ormeggio, normative di sicurezza ecc.

Questa la prova finale che dovranno affrontare gli “studenti” della prima Accademia dello yachting, impegnati nel corso di formazione organizzato a Venezia dal gruppo Acquera, dal CISET (Ca’ Foscari) e dal gruppo/agenzia per il lavoro Umana. Una vera e propria tesi da illustrare per essere assunti nel gruppo Acquera.

Un’Accademia mirata a costruire professionalità specifiche nel mercato delle grandi imbarcazioni da diporto. Un’idea innovativa che si sta concretizzando a Venezia in un corso di formazione, che si concluderà a fine mese, in due differenti settori: le experiences, ideazione e messa a punto di progetti da proporre ad armatori e ospiti; le operations, l’adempimento di tutte le norme che vengono imposte allo yacht nei differenti porti in cui intende ormeggiarsi.

Il corso, in fase di svolgimento, si articola su un programma di 109 ore comuni a tutti i partecipanti più 47 supplementari mirate alle due tipologie di indirizzo.