Il Festival del Giallo Città di Napoli alla Floridiana

Dal Grenoble di via Crispi alla Floridiana. Per questa terza edizione, dal 23 al 26 maggio 2024, il Festival del Giallo Città di Napoli – organizzato da Gialli.it e dalla libreria Iocisto, con la presidenza di Maurizio de Giovanni e la direzione artistica di Ciro Sabatino – sbarca nella villa che Ferdinando IV regalò a Lucia Migliaccio.

“È la terza edizione di un festival diventato già un must, atteso dagli appassionati ma anche da tantissimi curiosi – annuncia de Giovanni –. Ora ci trasferiamo in collina, per poter cominciare ad essere itineranti e invadere l’intera città”.

“Con questo evento di respiro internazionale, Villa Floridiana si conferma il cuore pulsante della collina vomerese, luogo di incontro tra le arti, espressione di un territorio culturalmente dinamico, capace di aprirsi e raccontarsi ben oltre i confini della città – afferma il Direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna –. Il pubblico del Festival del Giallo troverà una Villa vibrante e sempre più pronta ad accogliere manifestazioni culturali importanti, grazie al processo di rigenerazione e valorizzazione avviato lo scorso ottobre, i cui primi risultati sono già tangibili: ne è un chiaro esempio lo Scalone monumentale del Belvedere, che accoglierà i principali appuntamenti letterari della manifestazione, riportato al suo splendore grazie ad un importante intervento di restauro terminato il mese scorso”.

Ma il Grenoble e il Cervantes rimarranno vicini al Festival, così come i Gialli Mondadori, Sergio Bonelli Editore, il Comicon e la Scuola Italiana di Comix.

IL PROGRAMMA

Giovedì 23 maggio 2024:

Ore 12 INAUGURAZIONE – Napoli Capitale del Giallo

15 I segreti di Napoli Nera – Titti Marrone incontra Martin Rua e Anna Vera Viva

16 Incontri – Paolo Ricchiuto e Alessandro Riello a cura di Giancarlo Marino

17 Storie – Il Caso Lady D. di Annalisa Angelone , conduce Albina Perri

18 Storie – Il Caso Grimaldi con Ciro Sabatino , Raffaele Marino e Laura Marinaro e la partecipazione di Elvira Grimaldi

20 PROCESSO AD AGATHA CHRISTIE – Il PM Raffaele Marino accusa di plagio la Regina del Delitto con Costanzo Cea, Barbara Perna, Luigi Riello

22 Dopo Festival jazz e buon vino – La Scuola dei Duri con Marco Bernardi, Tommaso De Lorenzis e Lorenzo Scano

Venerdì 24 maggio 2024:

Ore 10 COLAZIONE CON L’AUTORE – Luca Crovi incontra Sara Bilotti

11 Incontri – Orso Tosco e Gian Andrea Cerone a cura di Giancarlo Piacci

12 Storie – Il caso Dumas con Ugo Cundari e Ciro Sabatino

13 Incontri – Antonio Fusco a cura di Raffaele Marino

15 Storie – Delitti e Cucina di Gabriella Genisi , conduce Santa Di Salvo

16 Incontri – Valerio Varesi a cura di Giovanni Taranto

17 Incontri – Bruno Morchio a cura di Giancarlo Vitagliano

18 Incontri – Carmen Mola . Il caso editoriale dell’anno

20 MAURIZIO DE GIOVANNI – Pugni nel cuore con Marco Zurzolo (sax) e Marianita Carfora (voce)

22 Dopo Festival jazz e buon vino – Assassinio sull’Orient Express, tutta la verità con Barbara Perna e Serena Venditto

Sabato 25 maggio 2024:

Ore 10 COLAZIONE CON L’AUTORE – Luca Crovi incontra Patrizia Rinaldi

11 Incontri – Giampaolo Simi a cura di Serena Venditto

11 Racconti Undici delitti e qualche disgrazia a cura di Donatella Gallone

12 Storie – Segretissimo con Franco Forte , Andrea Carlo Cappi e Denise Jane

13 Incontri con Homo Scrivens – Francesco Costa, Patrizio Fiore, Sara Guardascione, Ciro Sabatino e Giancarlo Vitagliano

15 Incontri – Marco Vichi a cura di Ugo Mazzotta

16 Incontri – Wulf Dorn a cura di Luca Crovi e Denise Jane

17 Incontri – Massimo Carlotto

18 Storie – L’isola del tesoro con Luca Crovi e Gigio Alberti

20 CARLO LUCARELLI Racconta…

22 Dopo Festival jazz e buon vino – Disegnare il crime con Daniele Bigliardo e Nicolò Targhetta

Domenica 26 maggio 2024

Ore 10 COLAZIONE CON L’AUTORE – Piera Carlomagno incontra Alessandro Robecchi

11 Incontri – Francois Morlupi a cura di Ciro Sabatino

11 Incontri – Davide Longo a cura di Letizia Vicidomini

12 Incontri – Luca Crovi chiacchiera con Susana Martin Gijon

13 Incontri – Diego Lama, Gaspare Grammatico e Maria Elisa Aloisi a cura di Denise Jane

19 APERITIVO CON DELITTO CON LA COMPAGNIA DI GIALLI.IT Delitti & Caffè. Curiosità e misteri.

22 Brindisi finale con tutti gli appassionati di gialli.

I Concorsi letterari

Anche quest’anno sarà premiato il miglior racconto inedito 2024 e pubblicato in uno dei volumi in edicola della collana Giallo Mondadori.

In concomitanza, il Concorso LE RACCOLTE DI GIALLI.IT DOSSIER MISTERI. I migliori racconti verranno pubblicati in una antologia a cura della direttrice editoriale Anita Curci sul canale Amazon di Gialli.it.

Il premio 1OCISTO sarà assegnato in una delle serate della kermesse a una importante figura del panorama letterario nazionale.

Il premio WRITING TOUR per racconti inediti è collegato ai Tour del Giallo integrati alla manifestazione “Vedi Napoli e poi torna”.

Open Factory

Rivolta agli studenti dai 18 ai 25 anni. Vari corsi gratuiti sulla conoscenza dell’impresa culturale: come si gestisce un giornale cartaceo; come si organizza una manifestazione; come si gestisce una libreria. I ragazzi che aderiscono a questi laboratori sono gli Irregolari del Festival.

Le Parole del Mistero

Laboratorio di avvicinamento al giornalismo. Il piano di lavoro prevede quattro argomenti fondamentali: “la scrittura, l’indagine, la grafica, la produzione e… un po’ di storia.

Per la scrittura il laboratorio prevede un confronto con quanto finora è già stato scritto. Invece di provare a spiegare come si scrive, viene analizzata la modalità con cui un giornale generalmente affronta determinati argomenti. Discutendo i diversi modi di scrivere di giornalisti, scrittori, studiosi e grafomani di varia natura e di varia estrazione. Anche sentendo da esperti del settore il racconto di segreti del mestiere. Per l’indagine si parte dai grandi giornalisti del passato, con l’analisi del modo di affrontare una notizia, per poi arrivare alle fonti, anche con l’aiuto di magistrati o autori. Per la grafica si realizzano insieme delle pagine web e delle pagine di un giornale in cartaceo. Si prova a capire insieme l’importanza strategica dell’impaginato, la titolazione, partendo dagli aspetti più meramente tecnici. Impaginatori grafici, software dedicati al giornalismo. Per la produzione si arriva al viaggio nel magico mondo dell’editoria. Dove c’è da scoprirne delle belle…”