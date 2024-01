Il MiC dal primo ‘900 ai mondi di Marco Polo

Dopo i numeri relativi all’affluenza alla prima #domenicaalmuseo del 2024, sono stati diffusi quelli della mostra “Riviste. La cultura in Italia nel primo ‘900”. Inaugurata agli Uffizi il 15 giugno 2023, si è conclusa lo scorso 7 gennaio. Ebbene i visitatori sono stati oltre 1,5 milioni. Sembra un bel risultato.

“È stata una mostra molto rilevante per la quale ringrazio l’ex Direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, i dirigenti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Direzione generale Biblioteche del Ministero per aver creduto in questo progetto che ha portato all’attenzione del grande pubblico il fervore culturale in cui ad inizio Novecento era immersa l’Italia: dal ‘Leonardo’ di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, a ‘La Voce’ dello stesso Prezzolini, a ‘Lacerba’, alla ‘Rivoluzione liberale’ di Piero Gobetti per finire con ‘l’Ordine nuovo’ di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti”, ha dichiarato il Ministro Sangiuliano.

Dagli Uffizi a Venezia per commemorare il 700esimo anniversario della morte di Marco Polo. il MiC ha istituito un Comitato Nazionale, presieduto dal Sindaco Brugnaro, il cui comitato scientifico è presieduto dalla rettrice dell’Università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello.

Sono previste numerose iniziative pubbliche di carattere scientifico, espositivo, letterario e culturale a cominciare dalla mostra “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano nel Duecento”, in programma al Palazzo Ducale di Venezia dal 6 aprile al 29 settembre 2024.

Ed anche l’edizione del Carnevale di Venezia 2024, dal 27 gennaio al 13 febbraio, sarà dedicata a Marco Polo. E al tema del viaggio, della scoperta e dell’incontro con mondi nuovi. www.leviedimarcopolo.it.