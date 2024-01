Poker in alto mare per la Ignazio Messina

Poker di navi full container per la compagnia di navigazione genovese Ignazio Messina & C. E’ infatti entrata nella flotta, nel porto di Algeciras, la Jolly Giada completando il primo ciclo di acquisizioni. Attualmente in corso di iscrizione a Genova nel Registro Internazionale sotto bandiera italiana, è una full container lunga 260 metri per 32 di larghezza. Stazza lorda di 42.112 tonnellate. Capacità di trasporto di 4.387 container TEU (360 dei quali reefer). Costruita dal cantiere coreano Daewoo nel 2010, è stata affidata al Comandante Tommaso Elmetto con un equipaggio di 22 persone, delle quali 14 italiani, 4 comunitari e 4 extra-comunitari.

Perché poker? Perché con la gemella Jolly Rosa, consegnata a Singapore prima di Natale, e con le Jolly Oro e Jolly Argento, entrate in servizio nel corso del 2023, fanno 4. La Jolly Giada sarà impiegata inizialmente nel servizio Mediterraneo, Mar Rosso, Africa Orientale e Sudafrica.