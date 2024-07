Il premio Approdi d’Autore a Giuseppe Tecce per Tramonti occidentali

Alla manifestazione culturale Approdi d’Autore, svoltasi come ogni anno a Forio d’Ischia, lo scrittore Giuseppe Tecce ha ricevuto il premio per il suo romanzo Tramonti occidentali (Graus Editore). La storia di Fatima e Peppe avrà anche una versione cinematografica, per la regia di Maurizio Del Greco.

“Il premio, infatti, è stato conferito per la narrazione coinvolgente e toccante della vicenda di Fatima, una bambina sopravvissuta a un naufragio, e del luogotenente Peppe Moccia, il cui legame diventa il fulcro del romanzo. Tramonti occidentali esplora temi come l’immigrazione, la speranza, il sacrificio umano e il desiderio di paternità, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita di Peppe e sulle sfide che affronta”.