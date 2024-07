Eh si, finalmente è proprio un bel bagno

All’interno di una casa, ogni stanza ha una sua specifica funzione, e l’arredamento viene pianificato in base a quello che è l’effettivo utilizzo dei singoli ambienti oltre, naturalmente, al gusto e alle esigenze di chi ci vive ogni giorno.

Tuttavia, c’è uno spazio il quale, rispetto agli altri, viene trattato in maniera differente, quasi trascurato, si potrebbe dire, perché si pensa che l’allestimento del mobilio e degli accessori debba essere votato esclusivamente alla funzionalità, a discapito dell’estetica e del design.

Parliamo, naturalmente, del bagno, uno degli ambienti più importanti all’interno di un’abitazione, ma anche il più sottovalutato.

In effetti, le ragioni di questo tipo di approccio, nei confronti della stanza da bagno, possono essere spiegate facilmente, a partire da quello che è il suo effettivo utilizzo. Qui ci si lava e si espletano le funzioni corporali, e spesso all’interno viene sistemata anche la lavatrice, quando non si ha a disposizione un vano apposito, per mancanza di spazio.

Insomma, una stanza che viene usata esclusivamente per questioni di carattere “pratico”, e che proprio per questo non necessita di specifici accorgimenti, a livello estetico. Eppure, a dispetto del suo ruolo all’interno della casa, il bagno può offrire numerosi spunti, quando si parla di arredamento, e con l’inserimento di alcuni complementi particolari, anche lo spazio può angusto può trasformarsi in qualcosa di davvero unico.

Inserire dei sanitari sospesi all’interno del proprio bagno, infatti, rappresenta una soluzione salvaspazio ed elegante, perché l’assenza della classica base che tocca il pavimento dona una sensazione di ampiezza davvero gradevole, per non parlare, poi, della possibilità di effettuare la pulizia del pavimento sottostante comodamente, e senza alcuna difficoltà.

I sanitari sospesi, inoltre, sono perfetti anche per chi deve ristrutturare il bagno, perchè possono essere facilmente allacciati allo scarico a muro preesistente, senza necessità di effettuare opere murarie invasive.

Eh si, finalmente proprio un bel bagno!