Il Premio Due Principati al DG dell’Arpac, Stefano Sorvino

‘’Ha ricoperto vari incarichi istituzionali in diversi settori dell’amministrazione locale ed è autore di numerosi articoli, saggi, pubblicazioni e iconografie, cultore della Pubblica Amministrazione. Ha collaborato con riviste istituzionali e scientifiche ed è relatore in molteplici convegni e seminari in materia di diritto dell’ambiente, legislazione urbanistica, governo locale e protezione civile. Grazie alla sua ambita visione intellettuale e progettuale e attraverso il suo infaticabile lavoro, Stefano Sorvino ha intrapreso con successo straordinario una sfida per il benessere collettivo, coniugando una brillante carriera con una non comune capacità di sapersi affermare come costruttore di benessere sociale, culturale ed economico, generando ricadute positive sui territori, dando prova di una grande visione strategica e innescando con umiltà, onestà e lungimiranza un circuito virtuoso per i territori’’.

Con queste motivazioni lo scorso 4 dicembre, nel Complesso Monumentale Santa Maria degli Angeli a Montoro, Avellino, il direttore generale di Arpa Campania, avvocato Stefano Sorvino, è stato insignito del Premio Due Principati.

“Visione strategica” e “circuito virtuoso per i territori”, in particolare, rappresentano un valore aggiunto davvero importante quando si dirige un’Agenzia ambientale che nella salvaguardia del territorio e nel conseguente benessere dei cittadini che lo abitano ha il suo principale obiettivo.

Durante la cerimonia di consegna, organizzata dall’Associazione Campania Sud-Ovest – “APS”, sono stati premiati tra gli altri Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Tiziana Maffei, Direttrice della Reggia di Caserta, e Daniela Di Maggio, madre del giovane musicista Giovanbattista Cutolo vittima della criminalità di strada.