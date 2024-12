La Città come Politica, Lucio Villari

Ripensare le Città. A UnitelmaSapienza il ciclo di seminari su come pensare e progettare le città del futuro, a cura della Scuola La FeniceUrbana, diretta da Alessandro Bianchi.

Lunedì 16 dicembre alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza e in streaming sul canale YouTube di Ateneo (Link alla diretta), il terzo appuntamento a cura di Lucio Villari: La Città come Politica. Modera Roberto Sciarrone, Responsabile Ufficio Stampa UnitelmaSapienza.

Il Ciclo di incontri “Ripensare le Città” è finalizzato a far discutere esponenti di diversa estrazione disciplinare su come pensare e progettare la città del futuro alla luce delle stravolgenti modificazioni da tempo in atto, accentuate dagli eventi degli anni più recenti: differenziale demografico, crisi climatica, degrado ambientale, pandemie, transizione energetica, povertà, intelligenza artificiale, per citare i più evidenti. La loro comprensione richiede che saperi molteplici vengano contaminati con quelli tradizionalmente legati alla città, come l’urbanistica, l’architettura e l’ingegneria: storia, geografia, sociologia, economia, antropologia, letteratura, demografia, diritto, estetica e altri ancora. L’intento è quello di formare un patrimonio di idee e proposte per la formazione di una “Scienza delle Città”. Alessandro Bianchi.