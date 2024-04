Il treno della Magna Graecia di AMODO

Partirà il 4 maggio da Reggio Calabria Centrale alla volta di Catanzaro Lido IL TRENO DELLA MAGNA GRÆCIA. Un treno speciale storico con il materiale rotabile di Fondazione FS e l’organizzazione dell’Associazione Ferrovie in Calabria. Fermerà nelle stazioni Melito PS, Bova Marina, Brancaleone, Locri, Monasterace, Badolato, Soverato. Si tratta dell’evento principale della Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie, la manifestazione ferroviaria nazionale organizzata annualmente dall’Alleanza della Mobilità Dolce AMODO.

L’iniziativa “vuole richiamare l’attenzione dei decisori politici, dei media e dei cittadini sul valore del trasporto pubblico ferroviario, sia per il patrimonio culturale che le infrastrutture storiche testimoniano, sia come imprescindibile presidio di mobilità dolce, non inquinante, capace di unire i territori marginali e di portare benessere e sviluppo realmente sostenibile in tutte le aree del Belpaese”.

5 gli itinerari che si diramano dalle stazioni di sosta del treno per offrire 5 escursioni che consentiranno il rientro dei turisti con il treno di ritorno.

Itinerario 1 Locri & Gerace – trekking urbano dedicato alla scoperta dei siti archeologici della Magna Grecia e dell’Antico Borgo di Gerace.

Itinerario 2 Borgo di Stilo e l’Eremo di Monte Stella a Pazzano – escursione di trekking alla scoperta del suggestivo Eremo di Monte Stella, l’antico Borgo di Stilo con la centenaria basilica bizantina divenuta uno dei monumenti iconici della Calabria.

Itinerario 3 Borgo di Badolato – trekking urbano alla scoperta dei vicoli e dei caratteristici catoj del Borgo con mostra fotografica a Palazzo Gallelli, visite guidate a Chiesa Matrice, Chiesa dell’Immacolata, Corso Umberto I, Rione “Mancusu” e Rione “Jusuterra”. Badolato recentemente è stato annoverato tra i Borghi più belli d’Italia.

Itinerario 4 Soverato e il cammino Coast to Coast in Bike – escursione in bicicletta con partenza dalla stazione di Soverato sul bellissimo percorso Coast to Coast che collega i due mari della Calabria. Un’esperienza unica attraversando i resti dell’antica ferrovia delle FCL Soverato – Chiaravalle, unendo all’escursione in bici la riscoperta delle “ferrovie abbandonate” tanto care ad AMODO.

Itinerario 5 Magna Graecia e l’Antico sito di Scolacium – trekking archeologico con visita guidata al parco archeologico di Scolacium comprensivo di trasferimento in bus dalla stazione di Catanzaro Lido.

www.ferroviedellemeraviglie.it