WRITING ON THE EDGE, la mostra di Klara Charlotte Zeitz

WRITING ON THE EDGE – Versus. Utopia. Dal 24 aprile al 25 maggio a Napoli nell’Ipogeo della Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Progetto mostra di Klara Charlotte Zeitz.

«L’acqua» spiega la Zeitz «è simbolo di trasparenza, emotività e connessione interiore. È un elemento che con naturalezza esprime la fragilità umana, che nella mostra viene esplorata attraverso suono, voce e movimento corporeo. Gli elementi trasparenti diventano metafore del corpo individuale e collettivo, evidenziandone la dualità tra fragilità e resistenza, visibilità e invisibilità».

Klara Charlotte Zeitz vive e lavora a Lipsia, in Germania, dopo aver vissuto e studiato a Napoli dal 2004 al 2011. Nella sua attività artistica, la Zeitz trasfonde anche l’impegno come attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.

L’evento, organizzato dal Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e sostenuto dall’ifa – Institut für Auslandsbeziehungen, l’Istituto per le relazioni interculturali in Germania, è realizzato nell’ambito del “Maggio dei Monumenti” 2024, promosso dal Comune di Napoli, con il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre e il patrocinio del Goethe-Institut di Napoli.