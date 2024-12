Inaugurata la Fontana degli Incanti a Posillipo

La fontana è chiamata “degli incanti” perché secondo la leggenda la usa acqua serviva per realizzare incantesimi d’amore.

È stata rimessa in funzione questa mattina la Fontana degli Incanti, in piazza Salvatore di Giacomo a Posillipo, dopo l’intervento di restauro che ha previsto anche la ricollocazione dei leoni dei quali, per anni, si era persa memoria. Sono stati rinvenuti nelle segrete del Maschio Angioino.

Con i lavori di restauro è stata avviata anche un’opera di ricerca bibliografica e archivistica, ed è stato possibile dimostrare che i grandi frammenti ritrovati erano parte degli antichi leoni. Le statue sono state prima trasferite in laboratorio per il completo restauro e poi ricollocate nella sistemazione originaria.

“Lungo la costa sono già state restaurate la Fontana del Gigante in via Partenope, la Fontana della Sirena in piazza Sannazzaro e la Fontana del Sebeto a largo Sermoneta – ha ricordato l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – Nel caso della Fontana degli Incanti il restauro si completa con il recupero dei leoni che sono stati per anni ‘dimenticati’. Ringrazio l’architetto Valeria Palazzo, dirigente del Servizio Arredo Urbano, e quanti hanno lavorato a quest’intervento che ci consentirà di restituire alla fontana la sua integrità artistica”.