Italia Nostra. Settimana del Patrimonio Culturale, da sabato 11 a domenica 19 maggio. Campagna di sensibilizzazione sui Giardini storici, i parchi e le alberature urbane. 49 eventi locali e un convegno nazionale a Roma, al Ministero della Cultura, il 17 maggio, intitolato “Alberi in città”, sul tema delle opportunità delle politiche di forestazione nelle città e le criticità paesaggistiche nella gestione del verde urbano.

“La Campagna vuole ricordare alle amministrazioni che in molti casi gli alberi sono beni culturali e paesaggistici a tutti gli effetti, riconosciuti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (…) Come monumento, il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della “Carta di Venezia”. Tuttavia, per la salvaguardia di tale monumento vivente, sono richieste specifiche pratiche che formano l’oggetto della “Carta del restauro dei giardini storici” detta di “Firenze”, che costituisce l’atto di indirizzo generale (…) purtroppo oggi nel nostro paese sistematicamente ignorato e disatteso da chi ha la gestione di questi beni culturali (…) si auspica che i fondi destinati dal PNRR al restauro dei giardini storici e alla formazione della figura del Giardiniere d’Arte per Giardini e Parchi Storici, possano realmente invertire il triste destino di tante aree verdi delle città”. Così Antonella Caroli, Presidente nazionale Italia Nostra.

Gli appuntamenti in giro per l’Italia.

5 – 12 maggio, “Fra confini perduti e identità ritrovate”, Forlimpopoli FC, mostra, Sezione di Forlì 6 maggio, “Giardini Storici a Crotone ed a Capo Colonna”, Crotone, convegno, Sezione di Crotone 10 maggio, “La Villa Comunale di Vasto: da Viale delle Rimembranze a Parco urbano Vasto CH, visita guidata, Sezione di Vasto 10, 11 e 12 maggio, Alberature Urbane e festa cittadina “Inverdurata”, Pachino SR, gazebo informativo, Sezione di Pachino 11 maggio, Mura Cinquecentesche di Piacenza, visita guidata, Sezione di Piacenza 11 maggio, Consumo di suolo in Emilia-Romagna, Bologna, incontro pubblico, Sezione di Bologna 11 maggio, Giardini e parchi urbani, problematiche ambientali, Bra CN, Conferenza, Sezione Braidese 11 maggio, Parchi privati del centro storico, Brisighella RA, visita guidata, Sezione di Faenza 11-19 maggio, “Il paesaggio intorno a noi”, Forlì CE, mostra e campagna social, Sezione di Forlì 11-19 maggio, Classificazione essenze nei giardini pubblici, Alba CN, cittadinanza attiva, Sezione di Alba 11-12 e 18-19 maggio, “Chiese aperte”, con la Curia Milano, visite guidate, Sezione Milano Nord Ovest 12 maggio, Parco Tommaseo, Brindisi, passeggiata patrimoniale, Sezione di Brindisi 12 maggio, Parco Urbano di Diocleziano, Lanciano CH, ricognizione, Sezione di Lanciano 12 maggio, Parco di Villa Fiske e Parco S. Rocco, Alassio SV, passeggiata patrimoniale, Sezione di Alassio, 12 maggio, Giardini delle Ghiaie, Portoferraio LI, visita guidata, Sezione Arcipelago toscano 12 e 19 maggio, Palazzotto Juva, Volvera TO, visita guidata con apertura straordinaria, Sezione di Pinerolo 14 maggio, Geografia e storia dei giardini medicei del territorio fiorentino, Firenze, convegno, Sezione di Firenze 14 e 15 maggio, “Guide creative nel paesaggio “, Villa Comunale, Trani LE, visite guidate, Sezione di Trani 15 maggio, “Il patrimonio verde urbano: una risorsa da curare e valorizzare”, Udine, Conferenza, Sezione di Udine 15 maggio, Alberi e paesaggio in contesto urbano, agrario e forestale, Belluno, Incontro pubblico, Sezione di Belluno 15 maggio, Riqualificazione del Parco “Kennedy”, Vercelli, denuncia, Sezione Vercelli-Valsesia 15 maggio, “Paesaggi sfigurati” di Silvia Componesi, Forlì, mostra, Sezione di Forlì 16 maggio, “Le alberature nei cimiteri in provincia di Lecce”, seminario, Sezione Sud Salento 17 maggio, Bicentenario della Villa Comunale, Trani LE, conferenza stampa e seminario, Sezione di Trani 17 maggio, Villa Margherita, Catanzaro, visita guidata, Sezione di Catanzaro 17 maggio, Biotopo costiero e Giardino Mediterraneo di San Salvo Marina CH, visita guidata, Sezione di Vasto 17 maggio, Villa Cioja, Trontano VB, visita guidata della villa e del giardino, Sezione Verbano Cusio Ossola 17 Maggio 2024 Parco di Padula Cupa, Leverano LE, visita guidata e tavola rotonda, Sezione Salento Ovest 18 maggio, Villa Medicea, Cerreto Guidi FI, Visita guidata air 18 maggio, Il MULAQ, Liceo Artistico “F. Muzi”, L’Aquila, convegno e visita guidata, Sezione de L’Aquila 18 maggio, Giardino di Palazzo Schifanoia, Ferrara, visita guidata, Sezione di Ferrara 18 maggio, Parco delle Rimembranze, Pennabilli RN, sit-in e visita alle alberature, Sezione Valmarecchia 18 maggio, Proposta di riutilizzo del vivaio comunale di Pescara, visita guidata, Sezione di Pescara 18 maggio, Monumento ai vittoriosi della battaglia e Museo del Risorgimento, Castelfidardo AN, visita guidata, Sezione di Castelfidardo 18 maggio, Parco Mario Carrara, Torino, passeggiata patrimoniale, Sezione di Torino 18 e 19 maggio, “Pax et Bonum!”, Santa Maria in Colleromano, Penne PE, seminario e visita guidata, Sezione di Penne 19 maggio, Giardino Appiani, Padova, visita guidata, Sezione di Padova 19 maggio, Sequoia gigante di Faè, Longarone BL, visita guidata, Sezione di Belluno 19 maggio, Parco Urbano, Melilli SR, passeggiata patrimoniale, Sezione di Melilli 19 maggio, Giardino storico, Città Sant’Angelo PE, passeggiata patrimoniale, Sezione di Città Sant’Angelo 19 maggio, Giardini storici ed alberi monumentali, Campobasso, passeggiata patrimoniale, Sezione di Campobasso 19 maggio, Parco urbano di Penna e Giardino di Maerbale Orsini, Penna in Teverina TR, passeggiata patrimoniale, Sezione di Amelia 19 maggio, Casa Lajolo, Piossasco TO, visita guidata, Fondazione Casa Lajolo 24 maggio, Giardino Alpinia, Stresa VB, Visita guidata del giardino, Sezione di Verbano Cusio Ossola 24 maggio, “Dove i rondoni vanno a dormire”, Villa Comunale, Vasto CH, Presentazione fumetto di Franco Sacchetti, Sezione di Vasto 24 maggio. Parco delle Cascine, Firenze, visita guidata, Sezione di Firenze 25 maggio, parco delle Biodiversità Mediterranea, Catanzaro, visita guidata, Sezione di Catanzaro 26 maggio, Festa del Punto Parco agricolo sud Milano, Cornaredo MI, Sezione Milano Nord Ovest 28 maggio, Premio Arcangeli, Premio Bacchelli e Premio Bottari, Bologna, premiazione, Sezione di Bologna