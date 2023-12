“La Callas” un mito lungo cento anni

Esattamente un secolo fa nasceva, il 2 dicembre 1923, Anna Maria Cecilia Sofia Kalogeropoulou, la futura Divina Maria Callas. Proprio a cento dalla nascita dalla nascita ci si accorge di quanto sia viva la memoria di un’icona della lirica che ha segnato l’immaginario del Novecento.

La voce era diversa da tutte, potentissima e molto estesa, riconoscibile dalle prime note, quella sonorità unica ha fatto di lei “la Callas”. Talento straordinario, personalità impetuosa e difficile da contenere, ne hanno tramandato il ricordo di diva assoluta e irripetibile che ha cambiato per sempre il mondo dell’opera e impresso linee di un’estetica indimenticabile.

Fu ed è tuttora simbolo di una moderna bellezza imperfetta. Nata con un corpo ingombrante e il cuore ferito da difficili rapporti familiari, riesce a modificarsi in un cigno sfolgorante, trasformando le sue malinconie in fascino irraggiungibile. Protagonista assoluta della mondanità del tempo, anche a seguito dei suoi amori tormentati che misero a dura prova la sua stabilità psicologica. Anche la sua morte prematura, avvenuta in circostanze non del tutto chiare, ha contribuito ad avvolgere la cantante nella leggenda.