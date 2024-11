La Cenerentola riscritta dai bambini, a Rionero in Vulture

Venerdì 8 novembre 2024, presso l’Auditorium Centro Sociale “P. Sacco” di Rionero in Vulture, spettacolo conclusivo del progetto “Che buffa, l’Opera!”, realizzato dall’Istituto Comprensivo “Ex Circolo Didattico” in collaborazione con la Compagnia teatrale L’Albero e Pot in Pot.

Bambini delle classi terze a tempo pieno della Scuola Primaria in scena con una speciale rivisitazione dell’opera “La Cenerentola” di Gioachino Rossini, sottotitolo: “Tutto cambia a poco a poco”. Insieme agli alunni, gli attori Assunta Gastone, Gino Marangi, Americo Palermo e Palma Santangelo. Regia di Alessandra Maltempo. Testo adattato da Riccardo Spagnulo dall’originale di Jacopo Ferretti. Musiche originali di Matteo Manzitti.

«L’idea dei bambini è stata da subito quella di ambientare la storia in una scuola di canto. – spiega Alessandra Maltempo – Il sogno di Cenerentola e delle sorellastre non è più, quindi, quello di sposare un principe, ma di diventare cantanti. Il tema centrale dello spettacolo rimane la netta contrapposizione tra buoni e cattivi, tra generosità e meschinità, ma in secondo piano viene affrontato anche il tema della vocazione e del talento, della visibilità e del successo. La voce diventa quindi la grande metafora della bellezza d’animo e così, mentre la voce di Cenerentola è cristallina e melodiosa, quella delle sorellastre è sgraziata e stridula. Ad aiutare Cenerentola a partecipare all’audizione con il famoso compositore non sarà però alcuna fatina, bensì il personaggio dei bambini (il coro di voci bianche), che come un vero e proprio deus ex machina agirà per tutto il corso della storia per dirigere gli eventi a favore della protagonista.»